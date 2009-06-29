عطشانی تهیه‌کننده و کارگردان "مژدگانی برای ایلیا" به خبرنگار مهر گفت: این فیلم تلویزیونی با محوریت کودک بر مبنای فیلنامه خودم و علیرضا جزینی ساخته می‌شود و داستان آن درباره دو پسر به نام‌های امیر و ایلیا است. برای ایلیا مشکلی پیش می‌آید و او برای حل مشکلات‌اش به مژدگانی متوسل می‌شود.

وی در ادامه افزود: تاکنون با چند بازیگر برای این پروژه صحبت کردیم، اما هنوز با کسی قرارداد نبستیم. تولید این پروژه اواخر تیرماه یا اوائل مردادماه شروع می‌شود. بعد از فیلم "یک قدم تا خدا" علاقمند بودم کار دیگری برای کودکان بسازم که تولید پروژه "مژدگانی برای ایلیا" میسر شد.

عطشانی درباره طرح این فیلم توضیح داد: یکی از دوستانم تعریف کرد بعد از ماه صفر مردم جلوی مساجد می‌روند و در مسجد را به نشانه پایان این ماه می‌زنند تا مژدگانی خود را از حضرت فاطمه (س) بگیرند. بعد از شنیدن این اتفاق یکی از خاطرات دوران کودکی‌ام یادآوری شد و با تلفیق این اتفاق طرح فیلم "مژدگانی برای ایلیا" را نوشتم.

عوامل این پروژه عبارتند از حامد نمازی مدیر تصویربرداری، مصطفی مظاهری صدابردار، حسین اکبری مدیر تولید، علی حامدی طراح گریم، امیر آذین دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز و ع. عطشانی طراح صحنه و لباس.