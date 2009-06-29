فعالیت 52 کانون کمیته امداد برای پرکردن اوقات فراغت جوانان همدانی

مهدی فضلی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: امسال 11 هزار دانش آموز و دانشجو از برنامه های اوقات فراغت کمیته امداد در 52 کانون فرهنگی، هنری و ورزشی بهره مند می شوند.

وی با بیان اینکه امسال 20 کانون موقت تابستانی و 28 کانون پیروان ولایت و چهار کانون دائم فرهنگی هنری و ورزشی در استان همدان دایر شده است، عنوان کرد: امسال 10 درصد استقبال دانش آموزان و دانشجویان افزایش یافته است.

فضلی از اعزام 700 نفر دانش آموز و دانشجو به 10 استان خبر داد و گفت: سه هزار دانش آموز نیز به اردوهای داخلی استان همدان اعزام می شوند.

وی با بیان اینکه دو میلیارد ریال برای اعزام دانش آموزان و دانشجویان به اردوهای تابستانی اختصاص یافته است، اضافه کرد: کمیته امداد استان همدان هر هفته میزبان 200 دانش آموز و دانشجو است.