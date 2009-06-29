حبیب الهیاری به خبرنگار مهر گفت: کامران قدکچیان تدوین فیلم را انجام می‌دهد که این هفته به پایان می‌رسد و به زودی ساخت موسیقی و صداگذاری شروع می‌شود. پس از پایان مراحل فنی، برای نمایش فیلم در جشن خانه سینما یا جشنواره فیلم فجر برنامه‌ریزی می‌کنیم.

"فاصله" داستانی اجتماعی درباره روابط زن و شوهرها دارد. فرامرز قریبیان، پژمان بازغی، الناز شاکردوست، کتانه افشارنژاد و باران زمانی بازیگران این فیلم هستند. فیلمنامه را قربان‌ محمدپور نوشته و کامیار فاروقی مدیر فیلمبرداری، عباس حاجی‌درویش طراح صحنه و لباس و مهدی علی‌الهیاری چهره‌پرداز این فیلم هستند.

قدکچیان پس از فیلم سینمایی "سوغات فرنگ" که سال 85 اکران شد، فیلم دیگری نساخته است. "آواز تهران"، "زخمی"، "بهشت پنهان"، "دیوانه‌وار" و "گردباد" از دیگر فیلم‌های اوست.