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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۶

علی سلیمانی:

سالانه 40 هزار نفر در آذربایجان غربی جویای کار هستند

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی گفت: سالانه 40 هزار نفر بیکار در آذربایجان غربی جویای کار هستند.

علی سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه افزود: همچنین بر استناد سند توسعه استان و مرکز آمار ایران در سال 85 بالای 83 هزار و 424 نفر بیکار در آذربایجان غربی وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: در طول سه سال و نیم گذشته از محل اجرای طرحهای بنگاه های اقتصادی زودبازده در استان توانسته ایم 87 هزار شغل در سطح استان ایجاد کنیم و جوابگوی سالانه 40 هزار نفر بیکار باشیم.

وی یادآور شد:  در حال حاضر جمعیت 83 هزار و 424 نفر بیکار همچنان در استان باقی است.

سلیمانی خاطرنشان کرد: در برنامه پنج ساله چهارم توسعه آمار بیکاری در آذربایجان غربی 11 درصد بود که در حال حاضر این میزان به 8.5 درصد رسیده است.

به گفته رئیس سازمان کار و امور اجتماعی آذربایجان غربی از وجود 24 مرکز مشاوره شغل در استان خبر داد.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین آمار از ابتدای اجرای طرح بنگاه های اقتصادی زودبازده 62 هزار طرح اجرا و به بهره برداری رسیده است.

وی گفت: تاکنون در راستای اجرای این طرحها برای  89 هزار نفر اشتغال ایجاد شده و 12 هزار میلیارد ریال برای اجرای این طرحها از سوی بانکها پرداخت شده است.

کد مطلب 904275

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