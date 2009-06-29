کنسرت گروه آوای مهربانی به تعویق افتاد

سهیلا پورگرامی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: ما این کنسرت را به مناسبت روز پدر تدارک دیده بودیم اما به دلیل شرایط کنونی جامعه و اینکه احساس می کنیم فضا برای شنیدن موسیقی مناسب نیست آن را به زمان دیگری موکول کردیم.

سرپرست گروه آوای مهربانی در ادامه افزود: این کنسرت در مایه شور، دشتی و اصفهان طراحی شده بود و در آن قطعات ویژه ای را در مدح حضرت علی (ع) و با استفاده از اشعار مشهوری که به گوش مخاطبان آشنا است قرار بود اجرا کنیم. در هر صورت این قطعات را در آینده ای نچندان دور و در فضایی مناسب تر اجرا خواهیم کرد.