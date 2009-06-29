تعداد کمی از روستاهای درگز از نعمت گاز برخوردارند

به گزارش خبرنگار مهر در درگز، محمدعلی دلاور پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران این شهرستان افزود: از 144 روستای منطقه درگز متاسفانه تنها 15 روستا از نعمت گاز برخوردار هستند که این در شرایطی است که دو منبع اتصال گاز سرخس و گاز ترکمنستان در این منطقه وجود دارد.

نماینده مردم درگز در مجلس تصریح کرد: در سال 87 متاسفانه هیچ روستایی گازرسانی نشده است که این در خصوص از وزیر نفت سوال خواهم کرد.

دلاور در خصوص زیرساختهای لازم چهت پرکردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در فصل تابستان گفت: متاسفانه امکانات ورزشی منطقه درگز باتوجه به جمعیت از وضعیت مناسبی برخوردار نیست به طوری که دو استخر سرپوشیده نیمه تمام به مدت 6 سال است که بلاتکلیف مانده و هنوز تکمیل نشده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون نامه ای به مدیرکل آموزش و پرورش و سازمان تربت بدنی استان ارائه شده اما متاسفانه تا الان پاسخی را به دنبال نداشته است.