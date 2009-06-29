اعطای تسهیلات بلاعوض 15 میلیون ریالی برای بازسازی بافت فرسوده فردوس

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عباس اقبال صبح دوشنبه در مراسم رونمایی از بلوار آیت الله فردوسی پور این شهرستان که به مناسبت گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر برگزار شد، افزود: جهت بازسازی و نوسازی بافت فرسوده شهرستان فردوس به ازای هر سهم، مبلغ 15 میلیون ریال اختصاص یافته است که معادل این مبلغ در مراحل پیشرفت کار مصالح رایگان به افراد اعطا می‌ شود.

فرماندار شهرستان فردوس ادامه داد: به ازای هر سهم مبلغ 14 میلیون ریال به صورت بلاعوض برای میلگرد و سیمان و یک میلیون ریال وجه نقد اختصاص می ‌یابد.

اقبال عنوان کرد: از کل 600 سهمیه تسهیلات اختصاص یافته به شهرستان فردوس تعداد 200 سهم از آن به بشرویه، 300 سهم به فردوس و 100 سهم باقیمانده به اسلامیه تعلق دارد.

فرماندار فردوس در پایان خاطرنشان کرد: تا کنون از این میزان تسهیلات اختصاص یافته در شهر فردوس تعداد 260 مورد و در شهر اسلامیه تعداد 111 مورد در بین متقاضیان توزیع و همین تعداد ساختمان آغاز شده است.