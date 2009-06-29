به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه رئیس‌جمهور به رئیس‌ قوه قضائیه به شرح ذیل است: حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه مستحضرید که یکی از شهروندان محترم به نام سرکار خانم ندا آقا سلطان در مورخ 30/3/88 توسط عوامل ناشناس به طور کاملا مشکوکی در یکی از خیابان های تهران به ضرب گلوله کشته شدند . با توجه به حاشیه سازی های فراوانی که در خصوص این حادثه دلخراش صورت گرفته و شانتاژ تبلیغاتی وسیع رسانه های بیگانه و قراین و شواهد فراوان دیگر ، دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران برای بهره برداری های سوء سیاسی و مشوه نمودن چهره پاک جمهوری اسلامی قطعی به نظر می رسد.

لذا تقاضا دارد دستور فرمایید تا دستگاه قضایی با جدیت هر چه بیشتر به موضوع قتل آن مرحومه رسیدگی و عوامل جنایت را شناسایی و محاکمه و نتیجه را جهت اطلاع مردم شریف منتشر نماید.