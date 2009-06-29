  1. سیاست
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۱:۴۲

نامه احمدی نژاد به هاشمی‌شاهرودی برای رسیدگی به قتل ندا آقاسلطانی

نامه احمدی نژاد به هاشمی‌شاهرودی برای رسیدگی به قتل ندا آقاسلطانی

رئیس جمهور در نامه‌ای به رئیس قوه قضاییه ضمن مشکوک دانستن قتل ندا آقا سلطانی خواستار رسیدگی جدی به موضوع قتل و شناسایی عوامل جنایت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن کامل نامه رئیس‌جمهور به رئیس‌ قوه قضائیه به شرح ذیل است: حضرت آیت الله هاشمی شاهرودی  ریاست محترم قوه قضاییه مستحضرید که یکی از شهروندان محترم به نام سرکار خانم ندا آقا سلطان در مورخ 30/3/88 توسط عوامل ناشناس به طور کاملا مشکوکی در یکی از خیابان های تهران به ضرب گلوله کشته شدند . با توجه به حاشیه سازی های فراوانی که در خصوص این حادثه دلخراش صورت گرفته و شانتاژ تبلیغاتی وسیع رسانه های بیگانه و قراین و شواهد فراوان دیگر ، دخالت مخالفین و معاندین ملت ایران برای بهره برداری های سوء سیاسی و مشوه نمودن چهره پاک جمهوری اسلامی قطعی به نظر می رسد.

لذا تقاضا دارد دستور فرمایید تا دستگاه قضایی با جدیت هر چه بیشتر به موضوع قتل آن مرحومه رسیدگی و عوامل جنایت را شناسایی و محاکمه و نتیجه را جهت اطلاع مردم شریف منتشر نماید.

