ابر محاسباتی؛ سناریوی آینده اینترنت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابر محاسباتی یک توده از منابع انفورماتیکی محتوی برنامه های جانبی، برنامه های محاسباتی و نوشتاری، ذخیره سازی داده ها و بسیاری از کاربردهای دیگر است که به اعتقاد دانشمندان دانشگاه جورج تاون در واشنگتن در پنج سال آینده از سوی ارائه دهندگان اینترنت به صورت آنلاین در دسترس قرار خواهند گرفت.

به گفته این دانشمندان، آینده اینترنت به طور کامل در انحصار "ابر محاسباتی" خواهد بود. این روش جدیدی برای استفاده از رایانه های شخصی است. ابر محاسباتی به رایانه ها این امکان را می دهد که به جای اینکه از برنامه هایی استفاده کند که روی خود سیستم رایانه نصب شده است برنامه هایی را به کار گیرد که روی سرورهای اینترنت نصب شده اند. به این ترتیب کاربر از طریق اتصال به اینترنت می تواند مستقیما از برنامه های موجود روی این سرورهای استفاده کند.

براساس گزارش ساینس، برای مثال کاربر برای استفاده از برنامه Word با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به نصب این برنامه بر روی رایانه می تواند متن خود را بنویسد و پرونده آن را روی یک دیسک سخت مجازی آنلاین ذخیره کند.

این محققان در این خصوص اظهار داشتند: "ابر محاسباتی در حال حاضر نسبت به سال 1993 به درجه ای بالا از تکامل رسیده اند. این ابر همانند اینترنت، شبکه ای از شبکه های بیش از 100 هزار زیرسیستم است که توسط شرکتها و سازمانهای مختلف ساخته شده اند. این سناریوی جدید همکاری میان کاربران، نرم افزارها، سرویسها و ارائه دهندگان اینترنت را به حداکثر خواهد رساند."

در حال حاضر سازمانهای متعددی در حال توسعه "ابر باز" هستند که از جمله این شرکتها می توان به Forum Open Grid و Open Science Grid، گوگل و Ibm به اضافه حدود 200 شرکت و سازمانی که "بیانیه ابر باز" را تصویب کرده اند اشاره کرد.