معاون رئیس موساد استعفا کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، بنا بر اعلام این منابع معاون رئیس موساد که هویتش فاش نشده است در پی اقدام اخیر بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی مبنی بر تمدید یک ساله ریاست مئیر داگان رئیس موساد از سمت خویش استعفا کرده است.

معاون رئیس موساد در زمان فعالیت خود در موساد مسئولیت حدود 10 عملیات را بر عهده داشت.

مئیر داگان سال 2002 تاکنون به عنوان رئیس موساد انتخاب شد. نتانیاهو دوشبه گذشته ریاست وی را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

خاطرنشان می شود که سرویس های موساد و شین بت (سرویس اطلاعات و امنیت داخلی رژیم صهیونیستی) به طور مستقیم زیر نظر نخست وزیر رژیم اسرائیل فعالیت می کنند.