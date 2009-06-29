147 هزار نفر در قالب اردوهای کمیته امداد به خراسان رضوی سفر می کنند

حمیدرضا ترقی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: مهمترین هدف این برنامه ها تقویت خود باوری، باورهای دینی و جامعه پذیری است.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد خراسان رضوی تصریح کرد: اگر ساماندهی اوقات فراغت در مسیر هدف دار در یک جامعه شکل نگیرد، بسیاری از این اوقات گرانبها به هدر می رود.

وی با اشاره به توزیع 219 هزار نشریه در مورد معرفت در بین اعضای کمیته امداد، گفت: وقتی عدالت در جامعه تحقق پیدا کند هیچ کس مانعی برای رشد و پیشرفت در کشور احساس نخواهد کرد.

ترقی با بیان اینکه امروز مسئولان یک رسالت بسیار والا در زمینه بهره وری مطلوب جامعه از اوقات فراغت دارند، افزود: درکنار فرصت هایی که وجود دارد و با ایجاد ارتباط صمیمانه‌ با جوانان دارای استعدادهای بالا، می‌توان فضا و دوره‌هایی را ایجاد کرد که خلاء های موجود را برطرف کرد.

عضو شورای مرکزی کمیته امداد خراسان رضوی، با هم بودن، با هم زیستن، شراکت در غم و شادی یکدیگر، تجربه کردن، تزکیه شدن، تمرین مهارت ها، ایثارگری‌ها و شکوفا شدن استعدادهای فراوان خدادای را از آثار اردو برشمرد و تصریح کرد: سال اصلاح الگوی مصرف فرصت مناسبی برای استفاده بهینه از وقت و زمان که عظیم ترین سرمایه‌ انسانی است، می باشد و جوانان باید چگونگی استفاده بهینه از زمان و به دست آوردن الگوی صحیح برای صرف عمر خویش را تمرین کنند.

ترقی مشارکت دادن فرزندان در کارها به گونه‌ای که احساس وجود در جمع بکنند را بسیار ضروری دانست و گفت: تلاش برای تقویت تفکر دینی در فرزندان در پیشگیری از بروز بحران هویت بسیار موثر است.