3244 پرونده در هیئتهای بدوی تخلفات صنفی گیلان رسیدگی شد

محمد فیض در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سه ماهه نخست سال جاری سه هزار و 566 فقره پرونده به هیئتهای بدوی رسیدگی به تخلفات صنفی سازمان بازرگانی استان گیلان ارسال شده بود که سه هزار و 244 مورد پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت.

وی عنوان کرد: همچنین در این مدت تعداد 306 جلسه رسیدگی به تخلفات واحدهای صنفی در هیئتهای بدوی و تجدید نظر استان گیلان تشکیل شده است.

فیض بیان داشت: پس از رسیدگی نهایی پرونده های واصله واحدهای متخلف محکوم به پرداخت 888 میلیون و 659 هزار ریال جریمه در حق دولت و سه میلیون و 88 هزار ریال در حق شاکی شدند که مبلغ 381 میلیون و 491 هزار ریال از جرائم وصول شده است.

معاون بازرگانی گیلان ادامه داد: پرونده های رسیدگی شده در مدت مذکور نسبت به مدت مشابه سال قبل 118 درصد، تعداد جلسات برگزار شده 134 درصد و مبالغ وصول شده 81 درصد رشد را نشان می دهد.