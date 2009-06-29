خریداری هشت هزار تن جو از کشاورزان همدانی

حسین رجبیان در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه برداشت 160 هزار تن محصول جو در استان همدان آغاز شده است، اظهار داشت: برای تامین خوراک دام، امسال دولت 16 هزار تن محصول جو بین مرغداران توزیع شده است.

وی با اشاره به اینکه مشکلی برای تهیه خوراک دام در استان همدان وجود ندارد، افزود: این سازمان محصول جو تولیدی را به نرخ کیلویی دو هزار و 700 ریال خریداری کرده و آنها می توانند محصولات خود را به این مرکز تحویل دهند.

حسین رجبیان ادامه داد: سازمان حمایت از کشاورزان استان همدان محصول جو تولیدی را به صورت تضمینی خریداری می کند.

وی با اشاره به اینکه شرایط مناسب آب و هوایی امسال کشت گندم را در شرایط مطلوبی قرار داد، افزود: 390 هزار هکتار از اراضی این استان زیر کشت گندم قرار دارند که پیش بینی می شود 700 هزار تن گندم از این اراضی برداشت شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: 11 مرکز خدماتی کشاورزی آماده خریداری گندم کشت شده کشاورزان استان همدان هستند.