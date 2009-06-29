شنای استانهای ساحلی غرق در مشکلات

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، کمبود استخر، حمایت نشدن کافی، نبود برنامه جامع و اصولی و نبود امکانات از جمله مشکلاتی است که ورزشکاران این رشته در استانهای ساحلی کشور با آن روبرو هستند.

به رغم تصویب طرح توسعه شنا در استانها تاکنون تلاشهای جدی برای برون رفت مشکلات این رشته اصیل صورت نگرفته که توجیه نبودن برخی مسئولان استانی از جمله دلایل توسعه نیافتن این ورزش است.

جمعی از مربیان شنا استانهای ساحلی کشور در حاشیه برگزاری لیگ شنای آبهای آزاد در بندرگز در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان برلزوم ارائه طرحهای اصولی برای رفع مشکلات فراروی ورزش شنا در این استانها تاکید کردند.

سرمربی تیم شنای آبهای آزاد مازندران گفت: کمبود امکانات از جمله دغدغه مسئولان و ورزشکاران رشته شنا در استان بوده تا بتوانند به اهداف برسند.

بهمن علیزاده افزود: با توجه به اینکه شنای آبهای آزاد در دریا صورت می گیرد برخی امکانات مانند قایق نیاز ضروری است.

وی اظهار داشت: توجه به تغذیه ورزشکاران از دیگر مورادی است که توجه چندانی به آن نمی شود در حالیکه برای توسعه این ورزش باید به فعالان و شناگران از جنبه های مختلف رسیدگی شود.

به گفته علیزاده، در سالهای اخیر وضعیت حمایت از رشته شنا در این استان مطلوب بوده و توسعه ورزش شنا در مازندران قابل قبول است.

سرمربی تیم شنای آبهای آزاد مازندران بیان داشت: مازندارن از جمله استانهای مطرح در رشته شنا بوده و توجه بیشتر به این استان ساحلی ضروری است.

مربی تیم شنای آبهای آزاد کیش نیز به مشکلات پوستی ناشی از ورزش شنا برای ورزشکاران اشاره کرد و ادامه داد: ناراحتی های پوستی ناشی از شنا، ورزشکاران را رنج می دهد.

علی حبیب یادآور شد: در حال حاضر وجود جلبرگهای قرمز یا پلانگتونها در سواحل کیش، حساسیتهای پوستی برای ورزشکاران ایجاد می کند.

وی اظهار داشت: این جلبرگها سمی بوده که موجب تغییر رنگ آب و ایجاد خارش و ناراحتی های پوستی برای ورزشکاران می شود.

وی وضعیت ورزش شنا در این منطقه را مطلوب دانست و گفت: شنای آبهای آزاد در منطقه نوپا بوده و به حمایت و توجه بیشتری نیاز دارد.

به گفته حبیب، سرمایه گذاری بیشتری بر روی این رشته ورزشی می تواند جایگاه ایران را در این رشته تغییر و موجب توسعه آن شود.

سرمربی تیم شنای آبهای آزاد کیش تاکید کرد: ارائه برنامه جامع و هدفمند می تواند در توسعه ورزش شنا استانها که ورزش ملی را تشکیل می دهند، موثر باشد.

وی یادآور شد: در حال حاضر تنها در رده سنی زیر 20 سال در رشته شنای آبهای آزاد ورزشکار داریم و در دیگر رده ها نیز باید برنامه ریزی شود.

علی محمدی دبیر هیئت شنای استان بوشهر نیز گفت: استعدادیابی در شنا مسئله مهمی است که باید مورد توجه بیشتر هیئتها و متولیان این رشته ورزشی قرار گیرد.

وی اظهار داشت: با روی کار آمدن رئیس جدید هیئت شنای استان، تلاشهای خوبی برای رشته ورزشی شنا در استان شده و ورزشکاران خوبی ساماندهی شده اند.

وی خاطرنشان کرد: حمایت بیشتر مسئولان امر از این رشته ضروری است و باید تدابیری منسجم در این زمینه اتخاذ شود.

دبیر هیئت شنای گلستان، کمبود امکانات و استخر را از مشکلات فراروی توسعه این رشته در استان اعلام کرد و افزود: استخر مناسب و استاندارد شنا در منطقه وجود ندارد.

محمد صالحیان ادامه داد: تنها استخر دولتی شنای استان نیز به بخش خصوصی اجاره داده شد و ورزشکاران با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.

وی یادآور شد: اکنون ورزشکاران گلستانی برای تمرین نیز با مشکل روبرو هستند و باید برای ساخت استخر شنای استاندارد در منطقه برنامه ریزی شود.

این مشکلات درحالی است که به ورزش شنا در تعالیم دینی و اسلامی توجه زیادی شده و نیاز است تا متولیان برای فراگیری و همگانی شدن این رشته ورزشی برنامه ریزی و تدبیر کنند.

لیگ شنای آبهای آزاد استانهای ساحلی با شرکت پنج استان گلستان، مازندارن، بوشهر، گیلان و کیش در دو رده سنی زیر 20 سال و بالای 20 سال به مسافت سه کیلومتر در بندر گز درحال برگزاری است.