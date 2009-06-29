اغلب کشورهای اروپایی پیمان لیسبون را رد می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه دیلی تلگراف، "چارلی مک کروی" در حالی از تصویب نشدن معاهده لیسبون در اغلب کشورهای عضو اتحادیه اروپا سخن می گوید که "برایان کوون" نخست وزیر ایرلند تاریخ 2 اکتبر ( 10 مهر ) را برای برگزاری دوباره همه پرسی درباره معاهده لیسبون در کشورش تعیین کرده است.

این در حالی است که ایرلندی ها در ژوئن سال گذشته میلادی به این معاهده رای منفی داده اند. اما برخی نظر سنجی ها حکایت از آن دارد که مردم این کشور در همه پرسی ماه اکتبر به معاهده لیسبون رای مثبت خواهند داد.

اما مک کروی معتقد است که معاهده لیسبون در میان 27 عضو اتحادیه اروپا با مخالفت 95 درصدی مواجه خواهد شد.

بر اساس این گزارش، دلیل تمایل ایرلندی ها برای تصویب معاهده لیسبون آن است که در نشست ماه جاری اتحادیه اروپا، رهبران این اتحادیه با درخواست های ایرلند مبنی بر بی طرفی نظامی و سیاستهای این کشور در مورد خانواده و مالیات موافقت کرده اند و اگر در همه پرسی 2 اکتبر ایرلندی ها به معاهده لیسبون رای مثبت بدهند آنگاه اتحادیه اولین گام خود را برای تغییرات اساسی که انتخاب یک رئیس تمام وقت برای اتحادیه است را آغاز می کند.

ایرلند در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا اولین کشوری بود که اقدام به برگزاری همه پرسی درباره معاهده لیسبون کرد که با رای منفی 53 درصد از مردم خود مواجه شد.

مردم ایرلند در تاریخ 12 ژوئن در یک همه پرسی به پیمان لیسبون رای منفی داده و با این کار مانع از تصویب این پیمان در کشورشان شدند که این اقدام تنشهایی را در داخل اتحادیه اروپا به وجود آورد.

پس از این همه پرسی تصویب پیمان لیسبون در برخی کشورهای اروپایی با مشکل مواجه شد و فرانسه به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه اروپا به منظور پایان دادن به این مسئله از ایرلند خواست تا بار دیگر اقدام به برگزاری همه پرسی درباره معاهده لیسبون کند.

پیمان لیسبون در برگیرنده طرحهایی برای تقویت سیاست خارجی اروپا، طولانی کردن دوره ریاست بر این اتحادیه و کاهش میزان حق وتوی کشورهاست؛ جایگزین قانون اساسی اروپا خواهد شد که در سال 2005 به وسیله رای دهندگان فرانسوی و هلندی رد شد.

پیمان لیسبون در تاریخ 13 دسامبر سال گذشته میلادی (22 آذر 86) توسط رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به امضا رسید و قرار شد تا پیش از مرحله اجرا، توسط تمامی کشورهای عضو به تصویب برسد.

گفته می شود، پیمان لیسبون از سال 2009 میلادی به اجرا گذاشته خواهد شد.