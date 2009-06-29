به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، دنیل بولومی رئیس دفتر سازمان عفو بین المللی در سوئیس طی بیانیه‌ای اعلام کرد: این ستاد با ادعای حمایت از اسلامی شدن سوئیس وارد عمل شده اما به بی اعتباری و لکه دار کردن نام مسلمانان می اندیشد.

این ستاد سال گذشته از سوی حزب مردم سوئیس به عنوان حزب راست گرای این کشور و حزب مسیحیان محافظه کار راه اندازی شد تا ساخت مناره در سوئیس را ممنوع اعلام کند.

این حزب راست گرا مدعی شده مناره برای نیایش ضروری نیست بلکه تنها نماد قانون اسلام به شمار می رود که با نظام حقوقی سوئیس منافات دارد.

این ستاد با مخالفتهایی هم در میان سیاستمداران سوئیس رو به رو شده به طوری که دولت فعالیت آن را غیرقانونی و تبعیض آمیز می داند.

حزب مردم سوئیس 113 هزار رأی برای ممنوعیت ساخته مناره جمع کرده است.

براساس قوانین سوئیس یک حوزه انتخابی اگر 100 هزار امضا طی 18 ماه از رأی دهندگان شایسته شرایط جمع کند می تواند مسئله مورد نظر خود را به رأی بگذارد. اما تا کنون تاریخی برای این رأی گیری اعلام نشده و انتظار هم نمی رود پیش از نوامبر این رأی گیری انجام شود.

سازمان عفو بین الملل اظهار داشت که اعضای ستاد راست گرای افراطی می خواهند از این فرصت سوء استفده کرده و بیگانه هراسی را برای اهداف سیاسی مدنظر خود در جامعه گسترده تر ترویج کنند.

بلومی گفت: برای آنها که در پس این طرح قرار دارند این مسئله هیچ ارتباطی به مناره ندارد، در حقیقت آنها به عنوان ترویج بیگانه هراسی برای منافع خود هستند.

حزب دموکراتیک آزاد نیز این ستاد را مورد انتقاد قرار داده و اظهار داشته این ستاد تنها هراس بی‌مورد علیه مسلمانان را تشدید می کند.

350 هزار مسلمان در سوئیس زندگی می کنند، کشوری که سکولار بوده اما قانون اساسی آن آزادی دینی را تضمین کرده است.

در این کشور تنها چهار مسجد با مناره وجود دارد و طنین اذان از هیچکدام آنها به گوش نمی رسد.