تنها نماینده احمدی نژاد در بازشماری آرا در کرج حاضر شد

محمدجواد کولیوند در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: بازشماری آرای نامزدهای دهمین دوره ریاست جمهوی در این شهرستان با تشکیل 10 تیم و اکیپ ویژه آغاز شده که این اکیپها متشکل از نمایندگان هیئت نظارت و نمایندگان هیئت اجرایی و بازرسین و نمایندگان قوه قضائیه کار بازشماری را انجام می دهند.

وی ادامه داد: در این زمینه آرای حدود 69 صندوق بازشماری می شود، ضمن اینکه صندوقهایی که رقم یکان آنها هشت است از قبیل صندوق هشت، 98، 28 و ... مشمول این بازشماری خواهند بود.

این مسئول بیان کرد: این بازشماری با حضور اعضای هیئت نظارت شورای نگهبان، اعضای هیئت بازرسی، دادستان، رئیس دادگستری، امام جمعه، فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده سپاه کرج انجام می شود.

فرماندار کرج افزود: همچنین ته سوش رای های 10 درصد از 69 صندوق یادشده که اطلاعات افراد در آن است، در اختیار اداره ثبت احوال کرج قرار می گیرد و از طریق این اداره چک می شود.

کولیوند خاطرنشان کرد: بازشماری آرا در کرج شب گذشته قطعی شد و این امر از ساعت هشت و نیم صبح امروز آغاز شده است.

در این بازشماری آرا تنها نماینده محمود احمدی نژاد حضور داشت و به رغم درخواست فرمانداری کرج هیچ یک از نمایندگان سایر نامزدهای دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری برای بازشماری آرا حضور پیدا نکردند.

در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در شهرستان کرج 698 شعبه آرای مردم را جمع آوری کردند.