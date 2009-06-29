به گزارش خبرنگار مهر، هواداران تیم فوتبال پرسپولیس حق دارند از مسئولان این باشگاه سئوال کنند چرا برخلاف تیم رقیب(استقلال) هنوز وضعیت کادر فنی و بازیکنان این تیم برای حضور در نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر مشخص نشده است؟

شاید یکی از پاسخ هایی که می توان به این پرسش داد این باشد که ریاست مجمع دو باشگاه با یکدیگر فرق می کند و استقلال با ثبات مدیریت و ریاست مجمعی مسعود زریبافان روند مطلوبتری را دنبال می کند اما پرسپولیس که ریاست مجمع اش را محمدعلی آبادی برعهده دارد با بی ثباتی سوال برانگیزی مواجه است و هنوز وضعیت کادر فنی و بازیکنان فصل آینده این تیم مشخص نشده است.

البته احتمال جدایی محمدعلی آبادی از سازمان تربیت بدنی و حضور او در یکی از وزارتخانه هم می توانست یکی از دلایلی باشد که او نتوانست به باشگاه تحت ریاستش نظارت کافی داشته باشد و بهترین روزها برای انتخاب کادر فنی و بازیکنان را از دست داده است. ماندن یا رفتن علی آبادی طبیعتا بر روی ابقا یا برکناری عباس انصاریفرد هم تاثیر مستقیم می گذاشت.

حالا به نظر می رسد با ابقا ( بازهم احتمالی ) محمدعلی آبادی در سازمان تربیت بدنی، عباس انصاریفرد نیز با دلگرمی بیشتری طی روزهای اخیر پیگیر جذب سرمربی آینده پرسپولیس شده است. اما با وجود تلاش های صورت گرفته هنوز نتوانسته اند مبلغ مورد نظر کلاوس تاپ مولر را فراهم کنند و مشخص نیست تا چه زمانی می خواهند به حضور این مربی گرانقیمت اصرار کنند.

تاپ مولر که در ابتدا رقم یک میلیون و 200 هزار یورو را به پرسپولیس پیشنهاد داده بود، حاضر شده است تا 800 هزار یورو نیز به سرخپوشان تهرانی تخفیف بدهد اما پرسپولیسی که میلیاردها تومان بدهی دارد، حتی نمی تواند مبلغ ابتدایی(30 درصد) مورد درخواست تاپ مولر را پرداخت کند.

حالا این باشگاه بی پول که چشم به جیب سازمان تربیت بدنی دارد و یک حساب بانکی هم برای خودش ندارد، تا چه زمانی می خواهد برجذب تاپ مولر گرانقیمت اصرار کند و فرصت را از دست بدهد، پرسشی است که اعضای هیئت مدیره هم پاسخ درستی برای آن ندارند.

یکی دیگر از مشکلات این روزهای پرسپولیس دوری اعضای هیئت مدیره از تصمیم گیری ها برای فصل آینده این تیم است که قطعا ضربات جبران ناپذیری به این تیم خواهد زد. در حالی که هیئت مدیره این باشگاه ماه گذشته مصوب کرده بود حبیب کاشانی به عنوان مدیرعامل معرفی شود، پس از آنکه این مصوبه به اجرا در نیامد و 180 درجه متفاوت تر از آن به اجرا در آمد، اعضای هیئت مدیره نیز دیگر جلسه ای تشکیل ندادند و برخی از آنها حتی از اتفاقات باشگاه هم کاملا بی خبر هستند.

این اتفاقات در حالی رخ می دهد که عباس انصاریفرد به تنهایی مشغول مذاکره با بازیکنان جدید و قدیم است و در این بین بیشتر از آنکه بازیکن برای باشگاه جذب کند، بازیکنان فصل قبل را هم از دست می دهد.

به این مشکلات باید نامشخص بودن وضعیت بازیکنان تاثیرگذاری چون علی کریمی ، محسن خلیلی ، علیرضا نیکبخت واحدی و ... را هم اضافه کرد که هر روز خبرهایی در مورد حضورشان در تیم های دیگر مطرح می شود.

نگاهی به روند آماده سازی 18 تیم لیگ برتری حاضر در نهمین دوره رقابتهای لیگ برتر نشان می دهد که پرسپولیس یکی از بی برنامه ترین و بی ثبات ترین تیم هاست که وضعیتی کاملا بلاتکلیف دارد و مشخص نیست در فاصله کمتر از 40 روز مانده تا شروع فصل جدید لیگ برتر چه زمانی مسئولان این تیم می خواهند سرمربی و بازیکنان فصل آینده را انتخاب کنند و تیمشان را برای قهرمانی در لیگ نهم آماده کنند!!