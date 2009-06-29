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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۱

در تابستان امسال؛

شرکت 400 هزار نفر روز در اردوهای طرح هجرت همدان

همدان - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج سازندگی ناحیه همدان گفت: 400 هزار نفر روز در اردوهای طرح هجرت استان همدان شرکت می کنند.

سرهنگ پاسدار محمد منتظر در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: اردوهای طرح هجرت بسیج سازندگی با هدف پر کردن، بهینه و غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان، انتقال فرهنگ بسیجی و روحیه ایثار و جهاد، آموزش مهارت زندگی به نوجوانان و جوانان و فراگیری دوره های عقیدتی و فرهنگی از اول تیرماه آغاز شده است.

وی با بیان اینکه تاکنون سازمان آموزش و پرورش، جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی و شهرداری همدان برای مشارکت در اجرای اردوهای هجرت بسیج سازندگی اعلام آمادگی کرده اند و انتظار می رود که دیگر دستگاه ها و اداره ها نیز مشارکت کنند.

وی اظهار داشت: برنامه های این اردوها در سه ماه تابستان اجرا خواهد شد و دانش آموزان و دانشجویان علاقمند برای شرکت در اینها می توانند به رده های مختلف بسیج در سطح شهرستان مراجعه و نام نویسی کنند.

سرهنگ پاسدار منتظر اظهار داشت: سهمیه بسیج ناحیه همدان سال گذشته به ظرفیت 100 هزار نفر روز بود که 65 هزار نفر روز آن تحقق یافته است.

کد مطلب 904312

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