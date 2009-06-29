به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه مستند به تهیه‌کنندگی و کارگردانی علی عطشانی در 30 قسمت 30 دقیقه‌ای به سفارش گروه فرهنگ تاریخ و هنر شبکه دو تهیه می‌شود و عطشانی همراه حمید طوسی مشغول تدوین پروژه هستند. مستند "30 سال پاسداری" به فرآیند تشکیل سپاه از اول انقلاب تاکنون می‌پردازد.

در این مستند با افراد مختلف از جمله محسن رضایی و سردار رحیم صفوی درباره تشکیل سپاه پاسداران گفتگو شده است. به گفته عطشانی در "30 سال پاسداری" تصاویری از اتاق‌های عملیات پخش می‌شود که تاکنون روی آنتن نرفته است. این مستند در شهرهای بندرعباس، آمل و تهران تصویربرداری شده است.

عوامل این پروژه عبارتند از امیر آذین مدیر تصویربرداری، پژمان گلچهره صدابردار و قربانعلی محبوبی سرپرست تیم تحقیق.