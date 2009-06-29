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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۴

مرکز دیالیز شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شد

مرکز دیالیز شهرستان سرپل ذهاب افتتاح شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مرکز دیالیز شهرستان سرپل ذهاب با چهار دستگاه دیالیز افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، این مرکز در زمینی که از سوی خیرین سلامت اهدا شده بود و با حمایت اداره تجهیزات پزشکی معاونت درمان دانشگاه احداث شده است و با چهار دستگاه دیالیز و دستگاه RO برای بیماران کلیوی خدمات ارائه می دهد.

 

صمد نوری زاد رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در مراسم افتتاح این مرکز، لزوم توجه به اقشار مختلف مردم به خصوص توسط خیرین سلامت در امر بهداشت را ضروری دانست و از نقش آنان تقدیر کرد.

 

در این مراسم همچنین از خیرین سلامت شهرستان سرپل ذهاب تجلیل شد.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در ادامه از مراکز درمانی این شهرستان بازدید و بر تسریع در اجرای طرحهای در دست اقدام تاکید کرد.

کد مطلب 904320

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