رژیم صهیونیستی 50 واحد مسکونی جدید در کرانه باختری می سازد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، منابع خبری رژیم صهیونیستی در این باره اعلام کردند که این تصمیم در پی اجازه برای انتقال 200 صهیونیست ساکن در شهرک بزرگ "مقوحورون" به شهرک "آدم" در کرانه باختری اتخاذ شده است.

احداث این 50 واحد مسکونی در شهرک آدم بخشی از طرح گسترده تر رژیم صهیونیستی برای احداث هزار و 450 واحد مسکونی در این شهرک به شمار می رود.

این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که ایهود باراک وزیر جنگ رژیم صهیونیستی ساعاتی دیگر در نیویورک با "جرج میچل" نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه دیدار و درباره شهرک سازی گفتگو خواهد کرد.

پافشاری رژیم صهیونیستی بر شهرک سازی در کرانه باختری در حالی ادامه دارد که دولت آمریکا و کشورهای اروپایی بارها خواستار توقف شهرک سازی شده اند.