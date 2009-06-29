جدول زمانبندی برگزاری کنکور دانشگاه آزاد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اعلام این مرکز، آزمون زیر مجموعه های 1، 2 ،4 ، 6 تا 9 مجموعه 1 دفترچه راهنما صبح روز پنجشنبه، 11 تیرماه، آزمون زیر مجموعه های 3 ، 5، 10 دفترچه راهنما عصر روز پنجشنبه 11 تیرماه، آزمون مجموعه های 3 و 4 علوم انسانی صبح روز جمعه 12 تیرماه، آزمون مجموعه های 2 علوم تجربی و کشاورزی 5 زبانهای خارجه و 6 هنر عصر روز جمعه 12 تیر ماه برگزار می شود.

آزمون نوبت صبح راس ساعت 8 و آزمون نوبت عصر راس ساعت 16 آغاز خواهد شد و داوطلبان باید ضمن شناسایی محل حوزه امتحانی در روز قبل از آزمون یک ساعت قبل از شروع آزمون در محل حوزه امتحانی حاضر باشند.

در آزمون غیر پزشکی به داوطلبان کلیه مجموعه ها ( به جز زبانهای خارجه و هنر) به ترتیب دو جلد دفترچه سئوال تستی دروس عمومی و دروس اختصاصی داده خواهد شد و داوطلبان موظفند به کلیه سئوالات مندرج در این دو دفترچه پاسخ دهند.

به داوطلبان گروه زبانهای خارجه تنها یک جلد دفترچه سئوال دروس عمومی و به داوطلبان گروه هنر که یکی از رشته های ارتباط تصویری، نقاشی و یا طراحی صنعتی را انتخاب کرده اند 3 جلد دفترچه سئوال شامل دروس عمومی، دروس اختصاصی تستی و درس اختصاصی تشریحی داده خواهد شد سایر داوطلبان مجموعه هنر تنها به دو جلد دفترچه سئوالات تستی عمومی و اختصاصی پاسخ خواهند داد.