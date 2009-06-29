شش هزار هکتار از اراضی ملی در همدان رفع تصرف شد

سید نصرت الله اعتماد در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه سال گذشته 118 هکتار از اراضی ملی به دستور دادستان همدان بدون تشکیل پرونده از متجاوزان رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شده است، عنوان کرد: در این زمینه 790 پرونده تشکیل و از این تعداد 491 پرونده آن مختومه شده است.

اعتماد اظهار داشت: سال گذشته 300 هزار پرونده به دستگاه قضایی وارد شده که اگر به صورت میانگین حساب شود روزانه حدو هزار پرونده در دستگاه قضایی استان همدان تشکیل شده است.

وی افزود: در این مدت بیش از 109 هزار پرونده وارد شوراهای حل اختلاف این استان و از این تعداد 105 هزار و 733 مورد آن مختومه شده است.

رئیس کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه از ابتدای تشکیل شورای حل اختلاف تا کنون 451 هزار پرونده در شوراهای حل اختلاف استان همدان تشکیل و 403 هزار فقره از اینها مختومه شده است، یادآور شد: تمامی دستگاه های قضایی موظف به مختومه کردن پرونده های قبل از سال 87 هستند.

وی اظهار داشت: تنها 487 پرونده باقیمانده که بیشتر آنها را پرونده های سنگین تشکیل می دهد.