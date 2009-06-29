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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۸

تامین 15 درصد از انرژی اروپا با استفاده از پانلهای خورشیدی آفریقا

تامین 15 درصد از انرژی اروپا با استفاده از پانلهای خورشیدی آفریقا

بسیاری از سازمانهای آلمانی زیر نظر دولت برلین از 13 جولای پروژه عظیم 400 میلیارد یورویی نصب پانلهای خورشیدی در صحرای بزرگ آفریقا را آغاز خواهند کرد. این پروژه تا سال 2019 می تواند 15 درصد از کل انرژی اروپا را تامین کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه این پروژه 400 میلیارد یورویی که Desertec  نام دارد 13 جولای در مونیخ برگزار خواهد شد. ایده اولیه این پروژه را شرکت بیمه غول پیکر Munich Re ارائه کرده است که همراه با گروهی از شرکتهای آلمانی اکنون امکان تحقق رویای قدیمی انرژی پاک از طریق پانلهای خورشیدی را فراهم می کند.

برپایه این طرح از سال 2019 اروپا می تواند 15 درصد از کل انرژی مصرفی خود را از پانلهای خورشیدی که در راستای این پروژه در صحرای بزرگ آفریقا نصب می شوند تامین کند.

براساس گزارش وال استریت ژورنال، این پروژه با حمایت سیاستی که دولت آلمان در خصوص حفظ محیط زیست در سال 2004 تصویب کرد انجام می شود. در حال حاضر آلمان 14 درصد از برق خود را از انرژیهای تجدیدپذیر (باد و زیست توده) تامین می کند.

در پایان سال 2008 شرکت آلمانی Waldpolenz اولین و دومین پارک فتوولتائیک دنیا را با توان 40 مگاوات راه اندازی کرد. در این کشور 160 موسسه مشغول تحقیقات در این عرصه هستند. اولین تولید کننده جهانی پیلهای فتوولتائیک شرکت آلمانی Q-cell است.

دویچ بانک آلمان و زیمنس از جمله سرمایه گذاران پروژه Desertec هستند.

کد مطلب 904325

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