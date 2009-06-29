فروش بلیت قطار شیراز - مشهد ویژه نیمه شعبان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی راه آهن، حسن زیاری مدیر عامل راه ‌آهن با اعلام این خبر گفت: پیش ‌فروش اینترنتی قطار شیراز - مشهد که برای روز تولد حضرت قائم (عج) آغاز شده بود، به دلیل برخی مشکلات در سیستم رایانه‌ای ، هم‌اکنون بلیت این مسیر در شیراز به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به مسیر ریلی اصفهان - شیراز یادآور شد: در این مسیر هر دو هفته، یک قطار از مقصد شیراز به سمت مشهد حرکت می‌کند و آخرین سیر آن در تاریخ 21 خرداد ماه 88 انجام شد و‌ زائران امام رضا (ع) از طریق این مسیر ریلی به سمت مشهد اعزام شدند.