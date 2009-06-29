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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۶

فروش بلیت قطار شیراز - مشهد ویژه نیمه شعبان آغاز شد

پیش ‌فروش اینترنتی قطار شیراز - مشهد برای روز تولد حضرت قائم (عج) آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی راه آهن، حسن زیاری مدیر عامل راه ‌آهن با اعلام این خبر گفت: پیش ‌فروش اینترنتی قطار شیراز - مشهد که برای روز تولد حضرت قائم (عج) آغاز شده بود، به دلیل برخی مشکلات در سیستم رایانه‌ای ، هم‌اکنون بلیت این مسیر در شیراز به فروش می‌رسد.

وی با اشاره به مسیر ریلی اصفهان - شیراز یادآور شد: در این مسیر هر دو هفته، یک قطار از مقصد شیراز به سمت مشهد حرکت می‌کند و آخرین سیر آن در تاریخ 21 خرداد ماه 88 انجام شد و‌ زائران امام رضا (ع) از طریق این مسیر ریلی به سمت مشهد اعزام شدند.

کد مطلب 904328

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