وزارت ارتباطات پاسخگوی قطع sms باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور در حاشیه همایش نظارت الکترونیک که ظهر دوشنبه در سالن خلیج فارس نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره اینکه آیا علت قطع سیستم sms مشخص شده و سازمان بازرسی آن را دنبال خواهد کرد یا خیر؟ اظهار داشت: این موضوع جزو مشکلاتی است که باید از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات سئوال شود ولی یک سری اشکالات اجرایی است که ایجاد شده و ما هم آن را منتقل کرده ایم که آقایان باید توضیحات لازم را در این باره بدهند.

وی در پاسخ به خبرنگاری که گفت قبل از انتخابات حامیان برخی کاندیداها موضوع قطع احتمالی sms را تذکر می دادند که این موضوع از شب انتخابات آغاز شد و تاکنون ادامه دارد، اظهار داشت : بخشی از این مشکلات به خاطر تدابیر امنیتی است و اجتناب ناپذیر است. طبعاً باید این مسئله از مسئولان امنیتی سئوال شود که این موضوع تا چه اندازه مرتبط با تدابیر امنیتی بوده است و چه اندازه مربوط به مسائل فنی.