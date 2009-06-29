آغاز اجرای طرح تابستانی نشاط و تعالی در 16 پایگاه بسیج استان مرکزی

قربان شهروسوند در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در هر شهرستان استان یک پایگاه طرح نشاط و تعالی دایر شده است که در هر پایگاه 150 نفر از دانش‌آموزان دختر و پسر بسیجی از استادان مجرب بهره‌ مند می‌شوند.

وی خاطرنشان کرد: این طرح به منظور غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان و در بخش‌های مختلف ورزشی، فرهنگی و پاسخ به شبهات اعتقادی هم اکنون در شهرهای مختلف استان در حال برگزاری است.

شهروسوند ادامه داد: دانش‌آموزان دختر علاوه بر شرکت در این کلاس‌ها از آموزش‌های هنری در رشته‌های گلدوزی، خیاطی و گلسازی نیز بهره‌مند می‌شوند و در مجموع 75 نفر مربی برجسته در این طرح همکاری دارند.

وی از اجرای طرح بسیج سازندگی با هدف غنی‌سازی اوقات فراغت دانش‌آموزان در سازندگی و عمران استان خبر داد و بیان داشت: این طرح نیز با مشارکت دو هزار نفر از دانش‌آموزان بسیجی از اول تیر ماه آغاز و به مدت دو ماه ادامه دارد.

معاون بسیج دانش‌آموزی سپاه روح‌الله استان مرکزی عنوان داشت: در این طرح در مجموع 30 هزار نفر روز در عمران و بهسازی مدارس، زیباسازی شهر و بهداشت و درمان به کار گرفته می‌شوند.

شهروسوند با بیان اینکه هزینه‌های مربوط به مرمت، زیباسازی و اجرای پروژه‌ها به عهده نهادهای ذی‌ربط از جمله نوسازی مدارس، آموزش و پرورش و استانداری است، اضافه کرد: به منظور اجرای این طرح بالغ بر 100 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که به شرکت‌کنندگان پرداخت می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان شرکت‌کننده در این طرح در تهیه سرگذشت پژوهشی شهدا نیز مشارکت کنند.