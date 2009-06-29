ضرورت جذب عضو هیئت علمی جهت ارتقای نسبت استاد به دانشجو

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدجعفر حسینچی در نشست شورای معاونان آموزشی منطقه 12 دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به دستورالعمل جدید استخدام گفت: هر استان یک کمیته جذب هیئت علمی دارد و پس از پذیرش تقاضای اعضای هیئت علمی در سازمان مرکزی مجوز صدور حکم به صورت یک سال پیمانی برای آنان صادر می شود.

وی گفت: انتقال رشته های کاردانی از طریق دفترچه های آزمون به مراکز آموزشی و یا سمای واحدها برای ورودی های جدید اعلام شده و بررسی هیئت عملی ها و جابجایی آنها در واحدها و مرکز سما در دستور کار قرار گرفته است.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی افزود: طی چهار سال گذشته، حدود 6 هزار و 300 رشته در دانشگاه آزاد به تصویب نهایی رسیده است.