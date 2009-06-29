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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۹

طرح نظارتی ویژه تابستان در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان از آغاز طرح نظارتی ویژه تابستان با هدف تشدید بازرسی ها در این استان خبر داد.

ایرج حسن پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: با عنایت به آغاز ایام تعطیلات مدارس، مراکز آموزش عالی، شروع سفرهای سیاحتی و زیارتی، آغاز فعالیت مراکز فرهنگی، آموزش و هنری، تداوم روند ساخت و ساز در بخش مسکن و فعالیتهای عمرانی دولت، افزایش تقاضای عمومی برای بسیاری از کالاها و خدمات بیشتر در این ایام طرح نظارتی ویژه تابستان در استان از تاریخ ششم تیرماه جاری آغاز شده است.

رئیس سازمان بازرگانی سیستان و بلوچستان افزود: در ایام اجرای این طرح از تمام توان بازرسی و نظارت این سازمان جهت تشدید نظارت بر عملکرد واحدهای تولیدی، توزیعی و خدماتی و برخورد با تخلفات احتمالی و تسریع در سیدگی به تخلفات احتمالی و شناسایی و تامین کالا و خدمات استفاده می شود.

وی اضافه کرد: در این طرح بر روند فعالیت واحدهای اقامتی، اماکن ورزشی و تفریحی، مراکز فرهنگی و تاریخی مراکز سیاحتی و شهربازی ها، شرکتهای مسافربری، تاکسی و سواری ها، آژانسها، پارکینگها و توقفگاه ها، انبارها و سردخانه ها، شرکتهای توزیع و پخش کالا، فروشگاه های زنجیره ای، مشاوران املاک غذاخوری ها و رستورانهای بین راهی، واحدهای صنفی تعمیرگاه ها تعویض روغنی ها نظارت کامل صورت گرفته و در صورت مشاهده تخلف به شدت با متخلفان برخورد خواهد شد.

حسن پور خاطرنشان کرد: یکی از وظایف سازمان بازرگانی استان صیانت از حقوق مصرف کنندگان است و شهروندان می توانند با ارائه گزارش به سامانه تلفن 124 و یا مراجعه به ستادهای خبری ادارات بازرگانی در سراسر استان یاری کننده سازمان در امر نظارت بر واحدهای اقتصادی باشند.

کد مطلب 904334

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