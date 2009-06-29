روزانه 100تا 130سورتی پرواز در فرودگاه بین المللی مشهد انجام می شود

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر 18فرودگاه بین المللی کشورهای خارجی پرواز مستقیم مسافری با فروردگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد برقرار کرده اند.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: روزانه به طور متوسط بین 100تا 130سورتی پرواز در فرودگاه بین المللی مشهد نشست و برخاست دارند.

وی با بیان اینکه سال گذشته پارسال 700هزار زائر و مسافرخارجی وارد فرودگاه مشهد شدند از گشایش خط هوایی مشهد - مسقط، پایتخت کشور عمان خبر داد.

اسماعیلی ادامه داد: هدف از گشایش خط هوایی مشهد - مسقط تشرف مردم مسلمان کشور عمان به زیارت مرقد مطهر حضرت رضا (ع) و بازدید از اماکن مذهبی ، تاریخی و فرهنگی است.

وی عنوان کرد: شرکت هواپیمایی آسمان هر هفته دو پرواز در روزهای یکشنبه و پنجشنبه در خط هوایی مشهد - مسقط پایتخت کشور عمان با هواپیماهایی از نوع بوئینگ 727با ظرفیت 160نفر در هر سورتی پرواز برقرار می کند.