  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۳

روزانه 100تا 130سورتی پرواز در فرودگاه بین المللی مشهد انجام می شود

روزانه 100تا 130سورتی پرواز در فرودگاه بین المللی مشهد انجام می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: روزانه به طور متوسط بین 100تا 130سورتی پرواز در فرودگاه بین المللی مشهد نشست و برخاست دارند.

محسن اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: در حال حاضر 18فرودگاه بین المللی کشورهای خارجی پرواز مستقیم مسافری با فروردگاه بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد برقرار کرده اند.

مدیرکل فرودگاه های خراسان رضوی گفت: روزانه به طور متوسط بین 100تا 130سورتی پرواز در فرودگاه بین المللی مشهد نشست و برخاست دارند.

وی با بیان اینکه سال گذشته پارسال 700هزار زائر و مسافرخارجی وارد فرودگاه مشهد شدند از گشایش خط هوایی مشهد - مسقط، پایتخت کشور عمان خبر داد.

اسماعیلی ادامه داد: هدف از گشایش خط هوایی مشهد - مسقط تشرف مردم مسلمان کشور عمان به زیارت مرقد مطهر حضرت رضا (ع) و بازدید از اماکن مذهبی ، تاریخی و فرهنگی است.

وی عنوان کرد: شرکت هواپیمایی آسمان هر هفته دو پرواز در روزهای یکشنبه و پنجشنبه در خط هوایی مشهد - مسقط پایتخت کشور عمان با هواپیماهایی از نوع بوئینگ 727با ظرفیت 160نفر در هر سورتی پرواز برقرار می کند.

کد مطلب 904336

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها