360 اثر به دبیرخانه جشنواره "در انتظار صبح" رسیده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دومین جشنواره سراسری در انتظار صبح با محوریت امام موعود در موضوعات شهادت و انتظار، ادیان و انتظار، کعبه در انتظار، جوان و انتظار، شهری برای انتظار، انتظار در اندیشه من برگزار می‌شود.

تا کنون بیش از 360 اثر در چهار رشته نمایشنامه‌نویسی، معرق، نقاشی و پوستر به دبیرخانه این جشنواره ارسال شده که از این میان دو اثر از انگلستان و یک اثر از عراق هستند.

دومین جشنواره هنری در انتظار صبح به همراه نمایش آثار برگزیده و برخی آثار ارسالی 14 تیر ساعت 10 همزمان با ولادت حضرت علی(ع) برگزار می‌شود.

در این نمایشگاه 110 اثر به نمایش گذاشته می شود و تا روز مبعث در گالری آیه مؤسسه آموزش عالی سوره دایر است.



