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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۱

در وسعت 67 هزار کیلومتر مربع

رزمایش علی ابن ابیطالب (ع) در جنوب کشور آغاز شد

رزمایش علی ابن ابیطالب (ع) در جنوب کشور آغاز شد

رزمایش علی ابن ابیطالب (ع) با استقرار یگان های نیروی زمینی ارتش در منطقه جنوب و جنوب غربی کشور در وسعت 67 هزار کیلومتر مربع در محدوده سه استان خوزستان، ایلام و لرستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رزمایش توان هدایت و کنترل فرماندهی توسط فرماندهان یگان های نزاجا در رده های مختلف گردان، تیپ، لشکر و قرارگاه عملیاتی تمرین می شود.

سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین نیروی زمینی ارتش و فرمانده رزمایش گفت: در رزمایش علی ابن ابیطالب (ع) تاکتیک های نوین جنگ و شیوه های نبردهای آینده با سناریوهای متعدد که توسط فرماندهان و افسران ستاد در رده های مختلف طراحی و پیش بینی شده اجرا می شود و قرارگاه های کنترل فرماندهی با بهره گیری از تجهیزات مدرن و پیشرفته ساماندهی جنگ ، از جمله مخابرات و فرماندهی ، مهندسی و سد موانع، اطلاعات، هدایت و رهبری و جنگ های الکترونیک و عملیات روانی را هدایت می کنند.

این رزمایش تا سه روز ادامه خواهد داشت.

کد مطلب 904343

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