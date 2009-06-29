رزمایش علی ابن ابیطالب (ع) در جنوب کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این رزمایش توان هدایت و کنترل فرماندهی توسط فرماندهان یگان های نزاجا در رده های مختلف گردان، تیپ، لشکر و قرارگاه عملیاتی تمرین می شود.

سرتیپ کیومرث حیدری، جانشین نیروی زمینی ارتش و فرمانده رزمایش گفت: در رزمایش علی ابن ابیطالب (ع) تاکتیک های نوین جنگ و شیوه های نبردهای آینده با سناریوهای متعدد که توسط فرماندهان و افسران ستاد در رده های مختلف طراحی و پیش بینی شده اجرا می شود و قرارگاه های کنترل فرماندهی با بهره گیری از تجهیزات مدرن و پیشرفته ساماندهی جنگ ، از جمله مخابرات و فرماندهی ، مهندسی و سد موانع، اطلاعات، هدایت و رهبری و جنگ های الکترونیک و عملیات روانی را هدایت می کنند.

این رزمایش تا سه روز ادامه خواهد داشت.