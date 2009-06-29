35 درصد پرونده های وارده به شورای حل اختلاف منجر به سازش شد

حجت ‌الاسلام قاسم عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه بیش از 53 هزار پرونده وارد شده در سال گذشته، به شورای حل اختلاف قابل سازش هستند، افزود: از مجموع پرونده ‌های منجر به سازش در ‌شورای حل اختلاف استان مرکزی تعداد پنج هزار و 684 پرونده کیفری و 12 هزار و 855 فقره نیز حقوقی بوده است.

وی از مختومه شدن 70 هزار و 137 پرونده در 272 شعبه حل‌ اختلاف شهری و روستایی استان مرکزی خبر داد و گفت: این میزان پرونده مختومه نسبت به سال گذشته از رشد 18.2 برخوردار بوده است.

عبداللهی به سهم شورای حل اختلاف از ‌حجم ورودی پرونده‌های وارده به دادگستری در دادسراها و دادگاه‌های حقوقی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته ورودی پرونده به دادگستری در این دو بخش 143 هزار و 832 فقره بوده است که از این تعداد سهم شوراهای حل اختلاف 47.6 و سهم دادگستری نیز 52.4 درصد بوده است.

رئیس شورای حل اختلاف استان مرکزی با اشاره به افزایش 24.2 درصدی ورودی پرونده به شورای حل اختلاف در سال گذشته نسبت به سال قبل از آن عنوان داشت: در سال گذشته سه هزار و 923 فقره پرونده نسبت به سال قبل از آن در شوراهای حل اختلاف مورد بررسی قرار گرفته است.

وی از افزایش تعداد رسیدگی به پرونده‌ در شعب حل اختلاف در سه شهر و کاهش تعداد رسیدگی در سه شهر دیگر استان خبر داد و اظهار داشت: شهرستان آشتیان در سال گذشته از افزایش 55.2 درصدی و اراک از افزایش 31.7 درصدی در رسیدگی به پرونده‌‌های شعب حل اختلاف برخوردار بوده است و این در حالی است که در شهرستان خنداب با 30 درصد و در خمین با 17.3 درصدی کاهش در ورودی پرونده‌های حل اختلاف روبرو بودیم.