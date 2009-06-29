تمرینات پرسپولیس با 7 بازیکن آغاز شد / عابدزاده سرمربی موقت!

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که هنوز وضعیت سرمربی فصل آینده تیم فوتبال پرسپولیس مشخص نشده است، تمرینات این تیم از ساعت 10:30 دقیقه امروز با حضور 7 بازیکن آغاز شد.

احمدرضا عابدزاده که موقتا نقش سرمربی را ایفا می کند تمرینات را زیر نظر داشت. مهدی و مجتبی شیری ، نبی باقری ها، علیرضا حقیقی، کریم باقری ، ضیانیک نفس و هادی نوروزی بازیکنانی بودند که در تمرین امروز حضور داشتند.

ضمن اینکه شیث رضایی نیز با وجود حضور در محل تمرینات با اجازه عابدزاده و به علت مصدومیت تمرین نکرد. میثم بائو هم با یکساعت تاخیر به محل تمرینات رسید.

عباس انصاریفرد مدیرعامل باشگاه پرسپولیس نیز در محل زمین شماره دو ورزشگاه آزادی حضور داشت و نخستین جلسه تمرین این تیم را زیر نظر گرفت. انصاریفرد در حال مذاکره با تاپ مولر برای سرمربیگری سرخپوشان است و با برخی بازیکنان نیز برای فصل آینده مذاکره کرده است.