بازیکن استقلال از دست سارقان گریخت

به گزارش خبرنگا مهر، مدافع تیم فوتبال استقلال که عصر امروز و قبل از حضور در تمرین آبی پوشان به یکی از بانک های تهران مراجعه کرده بود، هنگام خروج از بانک با حمله و تهدید سارقان مواجه شد.

سارقان خودرو سوار پس از تعقیب هادی شکوری و نزدیک شدن به خودرو او، وی را تهدید کردند تا متوقف شود. شکوری نیز که چاره ای جز ایستادن نداشت سرعت اتومبیلش را کم کرد تا توقف کند اما گفتگوی او با تلفن همراه و احتمال تماس با پلیس سارقان را مردد کرد تا مدافع آبی پوشان با افزدون بر سرعتش از محل دور شود.

سارقان شکوری را تا نزدیکی ورزشگاه شهید دستگردی تعقیب کردند اما نتوانستند به وی آسیبی برسانند. گفته می شود مبلغ همراه بازیکن استقلال بالای 50 میلیون تومان بوده است.