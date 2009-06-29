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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۳۰

صادقی در بازگشت به استقلال:

پیراهن آبی برایم با ارزش تر از شماره است/ با مرفاوی موفق می شویم

پیراهن آبی برایم با ارزش تر از شماره است/ با مرفاوی موفق می شویم

مدافع تیم فوتبال استقلال تهران با بیان اینکه پیراهن این تیم برایش ارزش بیشتری از شماره دارد، ابراز امیدواری کرد فصل آینده با آبی پوشان به موفقیت‌های مدنظرش دست یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی که در تمرین عصر روز یکشنبه استقلال حضور یافت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: روزی که به استقلال آمدم برای پوشیدن پیراهن شماره "2" تیم از پیشکسوتان و خصوصا جواد زرینچه که با این شماره افتخارات بسیاری کسب کرده بود، رخصت گرفتم و امروز هم تنها خود پیراهن برایم ارزش دارد، نه شماره آن.

وی اضافه کرد: در فصل گذشته خسرو حیدری شماره "2" را برتن کرد، بازیکنی که یکی از بهترین نفرات استقلال است و برای من بسیار قابل احترام است اما باز هم می گویم در مجموع شماره پیراهن برایم مهم نیست و من دوست دارم با پیراهن استقلال که بسیار ارزشمند است، در مسابقات فصل آینده به موفقیت‌های بزرگی که مدنظرم هست، دست یابم.

مدافع تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان کرد: خوشحالم که باردیگر به استقلال بازگشتم و تمام تلاشم را به کار می بندم تا فصل آینده مهره تاثیرگذاری برای تیم خود باشم.

وی با بیان اینکه طی روزهای آینده و با حضور بازیکنان مطرح تمرین استقلال جدی تر پیگیری می شود، اظهار داشت: تمام بازیکنان هم قسم شده اند تا با تمام وجود برای موفقیت تیم تلاش کنند و با انجام تمرینات مدنظر کادر فنی، باقدرت در لیگ نهم شرکت کرده و بتوانیم از عنوان قهرمانی فصل گذشته به بهترین شکل دفاع کنیم.

صادقی در پایان گفت: قطعا استقلال با حضور مرفاوی که مربی جوان اما با تجربه ای است، می تواند به موفقیت های زیادی دست یابد. ما هم باید با همدلی و صداقت در تمرینات شرکت کرده و با حمایت تماشاگران تیم را به سوی این موفقیت ها رهنمون سازیم.

کد مطلب 904352

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