پیراهن آبی برایم با ارزش تر از شماره است/ با مرفاوی موفق می شویم

به گزارش خبرنگار مهر، امیرحسین صادقی که در تمرین عصر روز یکشنبه استقلال حضور یافت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: روزی که به استقلال آمدم برای پوشیدن پیراهن شماره "2" تیم از پیشکسوتان و خصوصا جواد زرینچه که با این شماره افتخارات بسیاری کسب کرده بود، رخصت گرفتم و امروز هم تنها خود پیراهن برایم ارزش دارد، نه شماره آن.

وی اضافه کرد: در فصل گذشته خسرو حیدری شماره "2" را برتن کرد، بازیکنی که یکی از بهترین نفرات استقلال است و برای من بسیار قابل احترام است اما باز هم می گویم در مجموع شماره پیراهن برایم مهم نیست و من دوست دارم با پیراهن استقلال که بسیار ارزشمند است، در مسابقات فصل آینده به موفقیت‌های بزرگی که مدنظرم هست، دست یابم.

مدافع تیم فوتبال استقلال تهران خاطرنشان کرد: خوشحالم که باردیگر به استقلال بازگشتم و تمام تلاشم را به کار می بندم تا فصل آینده مهره تاثیرگذاری برای تیم خود باشم.

وی با بیان اینکه طی روزهای آینده و با حضور بازیکنان مطرح تمرین استقلال جدی تر پیگیری می شود، اظهار داشت: تمام بازیکنان هم قسم شده اند تا با تمام وجود برای موفقیت تیم تلاش کنند و با انجام تمرینات مدنظر کادر فنی، باقدرت در لیگ نهم شرکت کرده و بتوانیم از عنوان قهرمانی فصل گذشته به بهترین شکل دفاع کنیم.

صادقی در پایان گفت: قطعا استقلال با حضور مرفاوی که مربی جوان اما با تجربه ای است، می تواند به موفقیت های زیادی دست یابد. ما هم باید با همدلی و صداقت در تمرینات شرکت کرده و با حمایت تماشاگران تیم را به سوی این موفقیت ها رهنمون سازیم.