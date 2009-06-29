برگزاری برنامه های تابستانی تبلیغات اسلامی استان مرکزی در 200 پایگاه

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال در 200 پایگاه تابستانی شامل 110 بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان و 90 هسته فرهنگی جوان ویژه جوانان برگزار می شود.
وی بیان کرد: در این طرح همچنین 700 پایگاه قرآنی کلاس های آموزش قرآن کریم را اجرا می کنند که از این پایگاه ها 27 مرکز قرآنی و 46 خانه قرآن روستایی در این طرح بزرگ مشارکت دارند.
حجت الاسلام سرلکیان افزود: کلاس های آموزش قرآن کریم در طرح غنی سازی اوقات فراغت در زمینه های عمومی شامل روخوانی، روانخوانی، مفاهیم و تفسیر ویژه مقاطع مختلف سنی در دو گروه خواهران و برادران برگزار می شود.
وی تصریح کرد: در طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال برنامه های متعددی مربوط به جوانان و نوجوانان و کودکان اجرا می شود.
حجت الاسلام سرلکیان با بیان اینکه 100 مربی در هسته های فرهنگی جوان و بوستان معرفت حضور خواهند داشت، گفت: پیش بینی می شود در طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال 16 هزار نفر در سطح استان شرکت کنند.
وی برگزاری جشنواره هسته های فرهنگی جوان و اردوی نخبگان جوان و طرح هزار و 443 با همکاری صدا و سیما را از دیگر برنامه های طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال عنوان کرد.
معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: با توجه به پرهیز از موازی کاری با سایر دستگاهای مجری اوقات فراغت، برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی کاملا تخصصی برگزار می شود.
اراک - خبرگزاری مهر: معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی از اجرای طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال در 200 پایگاه تابستانی خبر داد.
حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال در 200 پایگاه تابستانی شامل 110 بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان و 90 هسته فرهنگی جوان ویژه جوانان برگزار می شود.
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