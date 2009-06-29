برگزاری برنامه های تابستانی تبلیغات اسلامی استان مرکزی در 200 پایگاه

حجت الاسلام نعمت الله سرلکیان در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال در 200 پایگاه تابستانی شامل 110 بوستان معرفت ویژه کودکان و نوجوانان و 90 هسته فرهنگی جوان ویژه جوانان برگزار می شود.



وی بیان کرد: در این طرح همچنین 700 پایگاه قرآنی کلاس های آموزش قرآن کریم را اجرا می کنند که از این پایگاه ها 27 مرکز قرآنی و 46 خانه قرآن روستایی در این طرح بزرگ مشارکت دارند.



حجت الاسلام سرلکیان افزود: کلاس های آموزش قرآن کریم در طرح غنی سازی اوقات فراغت در زمینه های عمومی شامل روخوانی، روانخوانی، مفاهیم و تفسیر ویژه مقاطع مختلف سنی در دو گروه خواهران و برادران برگزار می شود.



وی تصریح کرد: در طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال برنامه های متعددی مربوط به جوانان و نوجوانان و کودکان اجرا می شود.



حجت الاسلام سرلکیان با بیان اینکه 100 مربی در هسته های فرهنگی جوان و بوستان معرفت حضور خواهند داشت، گفت: پیش بینی می شود در طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال 16 هزار نفر در سطح استان شرکت کنند.



وی برگزاری جشنواره هسته های فرهنگی جوان و اردوی نخبگان جوان و طرح هزار و 443 با همکاری صدا و سیما را از دیگر برنامه های طرح غنی سازی اوقات فراغت امسال عنوان کرد.



معاون فرهنگی، پژوهشی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی افزود: با توجه به پرهیز از موازی کاری با سایر دستگاهای مجری اوقات فراغت، برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی کاملا تخصصی برگزار می شود.