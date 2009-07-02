سرانه فضای سبز اراک 12.5 مترمربع است

علی قائم مقامی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک با بیان اینکه، با اجرای برنامه‌هایی تا افق 1404 این میزان به 20 متر افزایش می یابد، افزود: فضای سبز موجود در اراک هم با توزیع مناسب در نقاط مختلف شهر همراه نیست.

وی با بیان اینکه، اراک جزو کلانشهرهای کشور است و با این حال به لحاظ فضای سبز با کمبودهای جدی مواجه است، گفت: در منطقه یک اراک 18.5 هکتار فضای سبز، در منطقه 3 اراک 9.5 هکتار فضای سبز و در منطقه مرفه‌نشین اراک نیز حداقل فضای سبز معادل 6.5 هکتار فضای سبز وجود دارد که این نشان از توزیع نامناسب فضای سبز در مناطق مختلف اراک دارد.

وی با اشاره به اینکه در مناطق دو و سه اراک با وجود تعریف طرح تفصیلی با مشکل در تامین فضای سبز در این نواحی شهرداری روبرو هستیم، اضافه کرد: برای رساندن این مناطق به استانداردهای تعریف شده در طرح تفصیلی به همکاری و مساعدت مردم در تامین زمین برای اجرای فضای سبز نیازمند هستیم.

رئیس شورای اسلامی شهر اراک با بیان اینکه شهرداری اراک به‌ مناطق حاشیه شهر در تامین فضای سبز اهتمام مناسبی از خود نشان داده است، خاطرنشان کرد: در شهرک‌های تازه تاسیس در کوی بعثت 2 و کوی حمید شهرداری اراک با در نظر گرفتن دهها هکتار زمین برای ایجاد پارک اقدامات مناسبی را برای تامین فضای سبز مورد نیاز در این مناطق صورت داده است.

وی با اشاره به کمبودهای اراک در این زمینه خاطرنشان کرد: با اجرای طرح پارک محله و پارک مسجد در دو سال گذشته، 67 پارک در مجاورت مساجد و مناطقی که با فقر بیشتری روبرو بودند ایجاد شد و امید است تا پایان دوره سوم شورای شهر اراک با اختصاص اعتبار کافی به 100 پارک افزایش یابد که در صورت تحقق آن به فضای سبز اراک اضافه خواهد شد.