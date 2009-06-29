بلیط اتوبوسهای شرکت واحد در کرمانشاه الکترونیکی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، جلیل بیات پیش از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: از طرح‌های راهبردی شهرداری کرمانشاه ایجاد شهرداری الکترونیک بوده که با حمایت‌های بی‌دریغ شهردار کرمانشاه در حوزه حمل و نقل عمومی نیز به منظور تسریع و تسهیل در ارائه خدمات شایسته به شهروندان و اعمال نظارت علمی و منطقی بر امور اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: در این سیستم به جای ارائه سنتی بلیط، شهروندان با تهیه کارتهای الکترونیکی از سازمان اتوبوسرانی و شارژ آن به هنگام سوار شدن کارتها را در دستگاه‌های کارتخوان نصب شده در اتوبوسها قرار می‌دهند.

بیات با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام سال اصلاح الگوی مصرف گفت: با الکترونیکی کردن امور می‌توان شاهد بهره‌ وری علمی از نیروی انسانی، کاهش مصرف منابع و زمان در جهت تحقق اصلاح الگوی مصرف باشیم.

وی در ادامه از جابجایی حدود 300 هزار نفر مسافر به طور روزانه توسط ناوگان اتوبوسرانی شهر کرمانشاه خبر داد و افزود: 242 دستگاه اتوبوس از ساعت شش صبح تا ساعت 21 و30 دقیقه با توجه به مقتضیات فصول به شهروندان سرویس‌دهی می‌کنند.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه تعداد ایستگاه‌های موجود در سطح شهر کرمانشاه را 825 ایستگاه عنوان و تصریح کرد: 32 خط دولتی و 19 خط بخش خصوصی خطوط اتوبوسرانی و مینی‌بوسرانی شهر کرمانشاه را تشکیل می‌دهد.

به گفته وی قرار است بزودی 96 دستگاه اتوبوس جدید کولردار به بخش خصوصی واگذار شود.

بیات نصب تجهیزات سامانه هوشمند مکان یابی G.P.S بر روی اتوبوسها را از برنامه‌های آتی این سازمان اعلام و اظهار داشت: به منظور نظارت کامل بر تردد اتوبوسها در مسیرها و خطوط، این امر به زودی اجرایی می‌شود.

مدیرعامل سازمان اتوبوسرانی کرمانشاه ضمن قدردانی از اهتمام و مشارکت شهروندان، خدمات‌رسانی مطلوبتر و اعتلای سطح رفاه عمومی را از اهداف کلی این سازمان برشمرد و خاطرنشان کرد: ایجاد خطوط تندرو در بزرگراه‌ها و سرویس ‌دهی بهتر به شهرکهای حاشیه‌ای در راستای تحقق جلب رضایت عمومی است که به زودی محقق می‌شود.