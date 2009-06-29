تمام مناطق خراسان رضوی با افت منابع زیرزمینی آب مواجه است

مرتضی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: با تلاشی که طی سال های گذشته انجام شده به طور متوسط افت منابع آبی در دشت های استان حدود یک متر در سال بوده در حالی که در برخی استان ها این رقم تا پنج متر هم رسیده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی به ذخیره شدن حدود 5/2 میلیارد متر مکعب آب در سد دوستی اشاره کرد و گفت: با انتقال آب سد دوستی به مشهد آب شرب سالم و بهداشتی تمام روستاهای مسیر خط انتقال هم تامین شود.

حسینی با اشاره به اینکه خدمت به بیش از 30 درصد مردم استان و تامین آب شرب سالم و بهداشتی آنها توفیق ارزشمندی است، گفت: طی سال گذشته با توجه به محدودیت و افت منابع آبی این شرکت در راستای تامین آب شرب سالم و بهداشتی روستائیان تلاش بسیاری کرده است.

وی گفت: برای برخی مناطق روستایی راه اندازی تصفیه خانه های آب شرب منطقی تر و مناسب تر است زیرا در مواردی برای تامین آب شرب روستاها نیاز است از مسافت های طولانی و با هزینه بسیار بالا اقدام کرد که مقرون به صرفه نیست و با راه اندازی تصفیه خانه ها می توان این هزینه ها را کاهش داد.