سیاست های نتانیاهو عواقب هولناکی در پی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، "کارلوس استرینگر" در ادامه افزود: جهان دیگر از شنیدن این سخنان که اسرائیل در معرض تهدید است، خسته شده است.

وی با اشاره به تداوم اشغال کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی افزود: پافشاری اسرائیل بر بهانه های خود در زمینه استمرار اشغال کرانه باختری، دیگر آمریکا را قانع نمی کند و آنان بر فشارهای خود در این زمینه می افزایند.

این نویسنده صهیونیست با اشاره به سیاست های حزب راستگرا افزود: این سیاست های تل آویو عدم اعتماد به اسرائیل را در سطح جهانی افزایش می دهد.