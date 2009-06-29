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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

نویسنده صهیونیست:

سیاست های نتانیاهو عواقب هولناکی در پی دارد

سیاست های نتانیاهو عواقب هولناکی در پی دارد

یک نویسنده صهیونیست در مقاله ای با انتقاد شدید از سیاست های نتانیاهو و لیبرمن در زمینه تداوم اشغال کرانه باختری، از عواقب هولناک این سیاست ها هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه جروزالم پست، "کارلوس استرینگر" در ادامه افزود: جهان دیگر از شنیدن این سخنان که اسرائیل در معرض تهدید است، خسته شده است.

وی با اشاره به تداوم اشغال کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی افزود: پافشاری اسرائیل بر بهانه های خود در زمینه استمرار اشغال کرانه باختری، دیگر آمریکا را قانع نمی کند و آنان بر فشارهای خود در این زمینه می افزایند.

این نویسنده صهیونیست با اشاره به سیاست های حزب راستگرا افزود: این سیاست های تل آویو عدم اعتماد به اسرائیل را در سطح جهانی افزایش می دهد.

کد مطلب 904361

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