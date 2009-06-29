تیم اعزامی ظرفیت کامل فوتبال ایران نیست/ به قهرمانی امیدواریم

فریدون معینی پیش از آغاز دیدار تیم فوتبال زیر 14 سال کشورمان مقابل چین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور گفت: به عقیده من تیم زیر 14 سال در بازیهای آسیایی سنگاپور تا به امروز عملکرد خوبی داشته است. از آنجا که تاکنون تیمی تحت این عنوان نداشتهایم فکر میکنم شاگردان یاوری در اولین تجربه خود عملکری قاقبل قبولی داشتهاند.
وی تصریح کرد: تصور من این است که فدراسیون جهانی فوتبال به دنبال این است که فوتبال را در سراسر دنیا جوانتر کند. در همین راستا از سوی فیفا پیشنهاد شده دیدارهای فوتبال بازیهای المپیک از سن زیر 23 سال به زیر 21 سال کاهش یابد.
رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه فیفا و AFC اهمیت ویژهای به گشترس فوتبال درسنین پایه دارند خاطرنشان کرد: اجرای طرح آسیا ویژن از سوی AFC برای تغییر در جهت پوشش گستردهتر همه استانها و برقراری ارتباط بین هیئتهای فوتبال با آموزش و پررروش و مدارسی که بازیکنان از آنجا گامهای اولیه در فوتبال را بر می دارند، در درستور کار قرار داده شد.
معینی در ادامه با اشاره به اینکه طرح جوانگرایی فیفا باعث رشد فوتبال در جهان شده و بازیکنان نخبهای جوانی به سطح اول فوتبال جهان وارد شدهاند، برگزاری مسابقات المپیک نوجوانان و جوانان را اقدامی در همین جهت عنوان کرد.
"بازیکنان نونهال فوتبال ایران پس از آنکه در تیم نونهالان مشغول به بازی میشدند و حضور در فستیوالهای زیر 13 سال تجربه میکردند تا زمانی که آماده حضور در تیم نوجوانان شوند چند سال رها میشدند. اما امروز با تشکیل تیم زیر 14 سال بازیکنان حفظ شده و با آمادگی لازم به تیم نوجوانان اضافه میشوند."
معینی ضمن اشاره به این مطلب و با بیان اینکه این موضوع که ظرفیت فوتبال و علاقه به این رشته ورزشی در ایران بیش ازدیگر کشورهاست خاطرنشان کرد: تا به امروز در بخش پایهای فوتبال خوب حرکت نکردهایم و نیاز است که از این پس گامهای خود را قویتر برداریم.
وی تاکید کرد: البته تیمی که در بازیهای نوجوانان آسیا شرکت کرده است تمام ظرفیت فوتبال ایران نیست. اما تا به امروز عملکرد خوبی داشته است. بازیکنان به خوبی تربیت شدهاند و پایههای فوتبال را در آنها به درستی بنا نهاده شده است.
رئیس کمیته جوانان فدارسیون فوتبال با ابراز امیدواری از قهرمانی تیم نوجوانان ایران در بازیهای آسیایی سنگاپور ازکرهجنوبی و چین به عنوان اصلیترین رقیبان درراه قهرمانی نام برد.
تیم فوتبال زیر 14 سال کشورمان امروز برای سرگروهی گروه الف مرحله مقدماتی نخستین دوره بازیهای نوجوانان آسیا به مصاف تیم فوتبال چین می رود.
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