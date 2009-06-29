تیم اعزامی ظرفیت کامل فوتبال ایران نیست/ به قهرمانی امیدواریم

فریدون معینی پیش از آغاز دیدار تیم فوتبال زیر 14 سال کشورمان مقابل چین در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور گفت: به عقیده من تیم زیر 14 سال در بازی‎های آسیایی سنگاپور تا به امروز عملکرد خوبی داشته است. از آنجا که تاکنون تیمی تحت این عنوان نداشته‎ایم فکر می‎کنم شاگردان یاوری در اولین تجربه خود عملکری قاقبل قبولی داشته‎اند.

وی تصریح کرد: تصور من این است که فدراسیون جهانی فوتبال به دنبال این است که فوتبال را در سراسر دنیا جوان‎تر کند. در همین راستا از سوی فیفا پیشنهاد شده دیدارهای فوتبال بازی‎های المپیک از سن زیر 23 سال به زیر 21 سال کاهش یابد.

رئیس کمیته جوانان فدراسیون فوتبال با اشاره به اینکه فیفا و AFC اهمیت ویژه‎ای به گشترس فوتبال درسنین پایه دارند خاطرنشان کرد: اجرای طرح آسیا ویژن از سوی AFC برای تغییر در جهت پوشش گسترده‎تر همه استان‎ها و برقراری ارتباط بین هیئت‎های فوتبال با آموزش و پررروش و مدارسی که بازیکنان از آنجا گام‏های اولیه در فوتبال را بر می دارند، در درستور کار قرار داده شد.

معینی در ادامه با اشاره به اینکه طرح جوانگرایی فیفا باعث رشد فوتبال در جهان شده و بازیکنان نخبه‎ای جوانی به سطح اول فوتبال جهان وارد شده‎اند، برگزاری مسابقات المپیک نوجوانان و جوانان را اقدامی در همین جهت عنوان کرد.

"بازیکنان نونهال فوتبال ایران پس از آنکه در تیم نونهالان مشغول به بازی می‎شدند و حضور در فستیوال‎های زیر 13 سال تجربه می‎کردند تا زمانی که آماده حضور در تیم نوجوانان شوند چند سال رها می‎شدند. اما امروز با تشکیل تیم زیر 14 سال بازیکنان حفظ شده و با آمادگی لازم به تیم نوجوانان اضافه می‎شوند."

معینی ضمن اشاره به این مطلب و با بیان اینکه این موضوع که ظرفیت فوتبال و علاقه به این رشته ورزشی در ایران بیش ازدیگر کشورهاست خاطرنشان کرد: تا به امروز در بخش پایه‎ای فوتبال خوب حرکت نکرده‎ایم و نیاز است که از این پس گام‎های خود را قویتر برداریم.

وی تاکید کرد: البته تیمی که در بازی‏های نوجوانان آسیا شرکت کرده است تمام ظرفیت فوتبال ایران نیست. اما تا به امروز عملکرد خوبی داشته است. بازیکنان به خوبی تربیت شده‎اند و پایه‎های فوتبال را در آنها به درستی بنا نهاده شده است.

رئیس کمیته جوانان فدارسیون فوتبال با ابراز امیدواری از قهرمانی تیم نوجوانان ایران در بازی‌های آسیایی سنگاپور ازکره‎جنوبی و چین به عنوان اصلی‏ترین رقیبان درراه قهرمانی نام برد.

تیم فوتبال زیر 14 سال کشورمان امروز برای سرگروهی گروه الف مرحله مقدماتی نخستین دوره بازیهای نوجوانان آسیا به مصاف تیم فوتبال چین می رود.