160 هزار تخلف راهنمایی و رانندگی در گلستان ثبت شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سرهنگ علی اصغر مهری پیش از ظهر دوشنبه در جمع با خبرنگاران در گرگان افزود: سرعت غیر مجاز با 50 هزار و 533 مورد از مهمترین تخلفات رانندگی طی این مدت در استان بوده و استفاده از کمربند ایمنی با 24 هزار و 374 مورد، نقص سیستم روشنایی با هشت هزار و 48 مورد، سبقت غیر مجاز با هفت هزار و 840 مورد از دیگر تخلفات است.

وی تجاوز به چپ با دو هزار و 365 مورد را از دیگر تخلفات برشمرد و اظهار داشت: در سال جاری 358 فقره گواهینامه از رانندگان متخلف پانچ شده است.

سرهنگ مهری از اجرای طرح تابستانه در استان خبر داد و گفت: این طرح در مرحله اول از اول تیرماه تا اول شهریورماه با بسیج کلیه امکانات ادامه دارد.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان نیز گفت: در سه ماه اول سال جاری بیش از 340 کیلوگرم مواد مخدر در استان کشف شد.

سرهنگ حسین جامی افزود: در این زمینه 31 باند تهیه و توزیع مواد مخدر متلاشی و 210 قاچاقچی دستگیر و تحویل مراجع قضایی شده اند.

وی اظهار داشت: از مجموع مواد مخدر کشف شده، 293 کیلوگرم تریاک، 35 کیلوگرم حشیش، هشت کیلوگرم کراک و سه کیلوگرم سایر مواد مخدر بوده است.

وی خاطرنشان کرد: در این مدت 26 دستگاه خودرو، 23 دستگاه موتورسیکلت، دو قبضه سلاح غیر مجاز، 49 دستگاه تلفن همراه و 57 میلیون ریال وجه نقد از متهمان کشف و ضبط شده است.