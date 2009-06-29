سیدسعید حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: این طرح به مدت سه ماه و با هدف جلوگیری از انتقال و کاهش بیماری‌های دامی در سطح شهرهای استان مرکزی برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه این طرح در سال گذشته به‌مدت دو ماه برگزار شد، تصریح کرد: این طرح با همکاری 24 اکیپ ثابت و سیار و به‌صورت شبانه‌روزی برگزار می‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان مرکزی با اشاره به اینکه بیش از 49 درصد بیماری انسانی منشا دامی داشته و از حیوان به انسان منتقل می‌شود، بیان داشت: در این طرح بالغ بر 2 هزار و 300 مرکز از مراکز تولید و توزیع و عرضه فرآورده‌های خام دامی مورد بازرسی قرار می‌گیرند.

حسینی با بیان اینکه استان مرکزی دارای، دو میلیون رأس دام سبک و 360 هزار رأس دام سنگین است، گفت: هم اکنون 12 کشتارگاه دام، 8 کشتارگاه طیور، 58 مرکز جمع‌آوری شیر،‌560 قصابی، 330 مرکز مرغ ‌و ماهی فروشی، ‌500 رستوران و کبابی و حدود 230 خودروی حمل فرآورده‌های دامی در استان وجود دارد که در این طرح مورد بازرسی بهداشتی قرار می‌گیرند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه استان مرکزی از نظر مراکز پرواربندی در جایگاه ممتازی در کشور قرار دارد،‌ تصریح کرد: به دلیل تردد بیش از حد دام در این استان میزان انتقال بیماری‌های دامی زیاد است و این امر ضرورت تشدید نظارت‌های بهداشتی را صدچندان می‌کند.