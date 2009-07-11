جوانان به شکست نیاز دارند / برپایی اردوی بزرگسالان به جوانان ضربه می زند

علیرضا رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور تیم جوانان در بازیهای تدارکاتی ترکیه گفت: تیم جوانان در این مسابقات موفق شد به سه پیروزی برابر تیم جوانان ترکیه دست یابد اما این پیروزی ها برای ما راضی کننده نبود.

وی خاطرنشان کرد: هر چند تیم بزرگسالان ترکیه تیم خوبی است و قطعا تیم جوانان آن نیز از توانایی های خوبی برخوردار است اما ما برابر آنها به پیروزی رسیدیم و در چنین شرایطی کادر فنی نمی تواند اشکالات خود و بازیکنان را دریابد.

رئیس فدراسیون هندبال ایران خاطرنشان کرد: قطعا برای شناخت نقاط ضعف و قوت خود نیاز به باخت برابر تیم های قدرتمند تر از تیم خودمان داریم. به همین دلیل در تدارک هستیم تا اردو و مسابقه ای تدارکاتی را برابر تیم هایی چون اوکراین و مجارستان برپا کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برپایی اردوی بزرگسالان در این مقطع به اردوی جوانان ضربه می زند، گفت: نیمی از اعضاء تیم بزرگسالان را جوانان تشکیل می دهند و این بازیکنان از هم اکنون در اردوها و برنامه های تدارکاتی حضور دارند بنابراین مشکلی از بابت تیم بزرگسالان و برپا نشدن اردو در این خصوص نداریم اما اگر این دو اردو تداخل پیدا کند تمرین جوانان ضربه خواهد خورد.

رحیمی در خصوص وضعیت تیم بانوان نیز گفت: با توجه به حضور نیافتن مربی خارجی در راس تیم بانوان و بررسی شرایط تیم به این نتیجه رسیدیم که این تیم نتیجه دلخواهی در مسابقات قهرمانی آسیا نمی گیرد به همین دلیل حضور این تیم در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند(مرداد ماه سال جاری) لغو شد.

دو تیم نوجوانان و جوانان هندبال ایران خود را برای حضور در مسابقات جام جهانی 2009 در کشورهای تونس(نوجوانان- تیرماه) و مصر(جوانان- مرداد ماه) آماده می کنند.