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۸ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۴۵

9 سینمای همدان میزبان جشنواره کودک می‌شوند

9 سینمای همدان میزبان جشنواره کودک می‌شوند

فیلم‌های راه‌یافته به بخش‌های مختلف بیست و سومین جشنواره بین‌المللی فیلم کودک و نوجوان همدان در 9 سینمای این شهر روی پرده می‌روند.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم کودک اعلام کرد کمیته پشتیبانی فنی و امور سینماهای جشنواره پس از سفر به همدان و بررسی وضعیت سینماهای این استان اعلام کرد سینماهای قدس، کانون و تالارهای ابن سینا، دانش آموزی، معلم، بسیج و فجر به نمایش فیلم‌های جشنواره در این شهر اختصاص یافته است.

مجموعه سینمایی شهید آوینی با دو سالن نمایش فیلم و ظرفیت 700 صندلی به مجموعه سینماهای جشنواره اضافه شده است. این مجموعه با تجهیزات پیشرفته سمعی و بصری مانند پرژکتور 35 میلمتری، پرژکتور ویدویی و صدای دالبی دیجیتال در شهر همدان به بهره برداری رسیده است.

این 9 سالن سینما با ظرفیت حدود سه هزار صندلی در شهر همدان پذیرای مخاطبان بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان هستند.

جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان در چهار بخش مسابقه سینمای ایران، مسابقه بین الملل و خارج از مسابقه و نمایش‌های ویژه برگزار می‌شود. بخشی ازفیلم‌های جشنواره همزمان در شهرستان‌های همدان روی پرده می‌رود.

بیست و سومین جشنواره بین المللی فیلم‌های کودکان و نوجوان از 11 تا 15 مرداد ماه در همدان برگزار می‌شود.

کد مطلب 904370

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