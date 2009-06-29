آغاز کنفرانس بین المللی "مدیریت و بازاریابی فروش در دوره رکود" در کرج

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این کنفرانس با همکاری شهرداری کرج برای اولین بار در این کلانشهر برگزار شده است.

حسین امیدیان ادامه داد: این کنفرانس به مدت دو روز برپا است و سه تن از شناخته شده ترین و مطرحترین طراحان نظامهای موفق فروش و بازاریابی جهان بیش از 200 ایده خلاق و نوآور جهانی را در این زمینه به شرکت کنندگان ارائه خواهند کرد.

وی بیان کرد: دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی "مدیریت و بازاریابی فروش در دوره رکود" ابوالفضل اینانلو و دبیر علمی آن نیز مهدی خدایی است.

این مسئول عنوان کرد: اساتید این دوره آقایان "فرانک فرنس" نویسنده کتاب "راه رفتن با ببرها"، "گرام کدرینگتون "نویسنده کتاب تمرکز بر پول" و پل دوتوئیت نویسنده کتاب "ارائه کالا با اعتماد به نفس" هستند.

معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری کرج خاطرنشان کرد: کلیه سخنرانی ها به طور همزمان به فارسی ترجمه خواهد شد، ضمن اینکه در پایان دوره از سوی اساتید، گواهینامه بین المللی و معتبر به همراه گواهینامه رسمی و عکسدار به شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.