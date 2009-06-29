فتوای قرضاوی درباره مصافحه زن و مرد جنجال برانگیز شد

شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان اخیرا فتوای جایز بودن دست دادن مرد با زن را صادر کرده است. این فتوا واکنشهای بسیاری از سوی علمای مسلمان دربرداشته است. قرضاوی مدعی شده مدتها بوده که می خواسته این فتوا را صادر کند اما به علت شرایط از آن سرباز زده است. در حالیکه بسیاری از علمای مسلمان آن را حرام اعلام کرده اند.

تحقیقات علمی صحت استخوانهای سنت پل را تأیید کرد

رهبرکاتولیکهای جهان اعلام کرد: نخستین تحقیق علمی روی باقی مانده استخوانهای سنت پل ( پولس قدیس) مشخص کرد این استخونها به واقع متعلق به سنت پل، قدیس کلیسای کاتولیک روم است. این دومین تحقیقات علمی مهمی است که در رابطه با سنت پل اعلام می شود. براساس اعلام پاپ دانشمندان با انجام آزمایشهای کربن روی تکه های استخوانها تصدیق کردند که این استخوانها متعلق به قرن اول یا دوم است.

الازهر تحریم سفر به برخی کشورها را تأیید کرد

تعدادی از علمای الازهر و اعضای کمیته فتوا و مجمع مطالعات اسلامی الازهر، فتوای مفتی عربستان را در خصوص تحریم سفر به برخی کشورهایی که بیماری آنفلوآنزای خوکی در آن شیوع یافته تأیید کرده و گفتند این فتوا در راستای مبارزه با هلاکت انسان در نظر گرفته شده و هدف آن حفظ جان انسان بوده که به خطر انداختن آن مخالف شریعت است.

انتشار بخشنامه پاپی تا برگزاری اجلاس گروه هشت به تعویق افتاد

پاپ بندیکت شانزدهم قرار بود امروز دوشنبه 8 تیرماه بخشنامه جدید خود را درباره اقتصاد جهانی، فقر و بحران جهانی امضا کند، اما انتشار این متن تا هفته دیگر در آستانه اجلاس گروه هشت کشور صنعتی جهان به تعویق خواهد افتاد. واتیکان هنوز تاریخ انتشار این سند را اعلام نکرده است. پاپ هم پیشتر گفته بود این سند ارزشهای اخلاقی را که مؤمنان باید به نحوی خستگی ناپذیر مورد حمایت قرار دهند تا از آزادی و همبستگی حقیقی اطمینان حاصل کنند مورد تأکید قرار داده است.