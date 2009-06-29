به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به سنگاپور، این دیدار از گروه A مرحله دوم مسابقات فوتبال زیر 14 سال بازی‏های آسیایی نوجوانان در سنگاپور بعدازظهر امروز(دوشنبه) آغاز خواهد شد.

ورزشگاه "تماسک پلی تکنیک" که به عنوان محل برگزاری این دیدار انتخاب شده است به عنوان یکی از امکانات ورزشی دانشگاه سنگاپور در شرق این کشور مورد استفاده قرار می‎گیرد. این ورزشگاه به مساحت 30 هکتار (معادل 33 زمین فوتبال) دارای چمن مصنوعی ایده‌آلی است که موجب تعجب همه ورزشکاران ایرانی اعزامی به سنگاپور و همراهان آنها شده است.

فضای سرسبز و پوشیده از درخت اطراف ورزشگاه "تماسک پلی تکنیک" فضایی مناسب برای برگزاری دیدارهای ورزشی در سطح بین‎المللی ایجاد کرده است. دیدار تیم‎های ایران و چین زیر نظر مستقیم کنفدراسیون فوتبال آسیا برگزار می‎شود.

برنده دیدار تیم‎های ایران و چین شانس بیشتری برای صدرنشینی در گروه A مرحله دوم مسابقات فوتبال زیر 14 سال بازی‌های آسیایی نوجوانان سنگاپور دارد. در حال حاضر ایران پائین‎تر از چین در رده دوم جدول این گروه قرار دارد.